Sono passati diversi anni dalle prime voci che puntavano su uno smartwatch sviluppato in casa Google, il Pixel Watch che lo scorso anno sembrava ormai pronto al lancio ufficiale.

Questo purtroppo non è mai accaduto, ma potrebbe essere ora il momento giusto. Stando alle ultime rivelazioni condivise da Business Insider, e riprese da The Verge, la divisione hardware di Google starebbe lavorando a un nuovo smartwatch identificato dal nome in codice Rohan. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google ha confermato il Pixel Watch

Secondo le ultime indiscrezioni, Google sarebbe intenzionato a lanciare quello che potrebbe andare a concorrere con Apple Watch, stiamo ovviamente parlando di Pixel Watch. Mentre lo sviluppo e il lancio dello smartwatch Google sembra, almeno a chi ha condiviso le ultime informazioni, cosa fatta, rimane da capire se Google vorrà lanciarlo all’interno della famiglia Pixel.

Lo smartwatch dovrebbe arrivare sul mercato a un prezzo più alto dell’attuale rage al quale vengono commercializzati gli indossabili Fitibit, e dunque andare a competere direttamente con Apple Watch. A livello software ci aspettiamo faville dal nuovo Wear OS 3, sviluppato in collaborazione con Samsung, e che potrebbe includere anche un’integrazione con la piattaforma di Fitbit.

Ci aspettiamo che nelle prossime settimane emergano ulteriori dettagli sui piani di Google in merito al suo smartwatch. Il lancio dovrebbe avvenire il prossimo anno, anche se ancora non è chiaro verso quale periodo.