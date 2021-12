Una nuova offerta è stata rivolta da WindTre ai nuovi clienti provenienti dal gestore francese Iliad e da diversi operatori virtuali. Adesso andando incontro a una spesa irrisoria di soli 8,99 euro al mese, sarà possibile ricevere ben 150 GB di traffico dati.

Passa a WindTre con la nuova offerta: ogni mese ricevi 150 GB!

La nuova offerta aggiunta dal gestore al pacchetto di tariffe operator attack è la WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay. La tariffa prevede una spesa di rinnovo di soli 8,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

L’attivazione è rivolta ai clienti provenienti da uno degli operatori qui elencati:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I clienti in questione possono ottenere l’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay gratuitamente, senza dover affrontare alcuna spesa per l’acquisto della nuova SIM. Gli interessati dovranno accedere al sito ufficiale del gestore, trasferire il numero dall’attuale operatore e seguire i passaggi necessari per l’attivazione della tariffa. La SIM sarà poi spedita tramite corriere dal gestore, che non richiederà alcuna spesa aggiuntiva.

La nuova offerta WindTre si accosta a svariate tariffe altrettanto convenienti. I dettagli delle varie opzioni possono essere conosciuti accedendo al sito ufficiale o presso uno dei numerosissimi punti vendita abilitati.