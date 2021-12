Netflix si conferma anche in queste settimane la piattaforma streaming più apprezzata e popolare tra gli italiani. L’uscita de La casa di carta, ad esempio, rappresenta l’evento più atteso in casa Netflix per il mese di Dicembre. Dopo cinque stagioni, si conclude una delle produzioni televisive più apprezzate degli ultimi tempi.

Netflix, il nuovo aumento di costi per Natale

Le notizie legate a Netflix per questo mese di Dicembre però non sono legate soltanto alla disponibilità di nuove serie tv. Purtroppo, ancora una volta, la piattaforma streaming ha deciso di mettere mano ai suoi listini, proponendo una serie di rimodulazioni unilaterali sui costi per tutti i clienti.

In base alle rinnovate condizioni commerciali di Netflix, le rimodulazioni sui costi riguardano ben due dei tre attuali piani di visione. Una modifica iniziale in casa Netflix riguarda ad esempio tutti gli abbonati che hanno il servizio Premium. Il costo del ticket a breve sarà di 18,99 euro, a differenza dei precedenti 16,99 euro. I servizi Premium continuano a prevedere la visione contemporanea su 4 dispositivi ed il servizio 4K UHD.

La seconda rimodulazione sui costi di Netflix riguarda invece il pacchetto Standard. Il prezzo di questo piano sarà di 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. I servizi, in questa circostanza, includono la visione contemporanea su due dispositivi ed il servizio Full HD.

I cambi di tariffa riguardano sia i vecchi clienti che tutti i nuovi abbonati. Le modifiche di listino entreranno in vigore a partire dal mese di Dicembre e saranno comunicate agli utenti via mail.