Netflix-preparatevi-a-dire-addio-a-questi-film-e-serie-tv

Ogni mese che passa, la nota piattaforma di contenuti streaming Netflix si arricchisce sempre più di numerose novità. In questi ultimi giorni è approdata ad esempio la seconda e ultima parte della quinta tappa stagione de La Casa di Carta, un finale molto atteso dai fan di tutto il mondo. Nonostante questo, però, ogni mese la piattaforma perde anche alcuni titoli fra film e serie TV. Vediamo qui di seguito quali saranno cancellati a breve.

Netflix : ecco i titoli tra film e serie TV che verranno presto cancellati

Nonostante arrivino ogni mese nuovi contenuti multimediali, è anche inevitabile che Netflix ne perda anche altri. Molto spesso, questo è dovuto al fatto che non sono stati rinnovati i diritti per trasmettere serie tv e/o film. In particolare, i titoli che vi elenchiamo qui di seguito non saranno più disponibili a partire dal prossimo 31 dicembre 2021.

• Boris

• How I Met Your Mother

• 24

• Sons of Anarchy

• I Griffin

• Modern Family

• New Girl

• Prison Break

• La tregua

• Vexed

• Full Metal Alchemist

• Full Metal Alchemist: Broderhood

• No Game No Life

• Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

• Space Battleship Yamato 2199

• Toradora

• Littlest Pet Shop: un mondo tutto nostro

• Oddbods

• Transformers Prime

• Young Justice

Vi ricordiamo comunque che a dicembre sono previsti altrettanti arrivi davvero interessanti. Tra questi, come già detto, spicca senz’altro La Casa di Carta, ma troviamo anche altre novità. A partire dal 15 dicembre verranno ad esempio trasmessi gli episodi speciali di Elite (in attesa della nuova stagione) e, a partire dal prossimo 22 dicembre, sarà disponibile al seconda stagione della serie tv Emily in Paris.