Sono passati solo pochi giorni dall’inizio di dicembre, il Natale é sempre più vicino e il 2022 é alle porte. Tuttavia, i colleghi di Hall of Series hanno pessime notizie riguardo alla libreria Netflix Italia.

Dopo l’introduzione di una funzione che ha fatto molto discutere, molte importanti serie TV e film stanno per lasciare il catalogo; un numero gigantesco, circa 20, per quella che potrebbe essere considerata la più grande strage di sempre.

Scopriamo assieme i titoli che lasceranno la piattaforma.

Partiamo col precisare che alcuni titoli sono delle vere e proprie pietre miliari, e ci dispiace tantissimo che Netflix non abbia rinnovato l’accordo per i diritti. Tra di essere c’é Boris, la stupenda serie italiana prodotta dal 2007 al 2010 che, dopo undici anni di assenza, é ritornata per un revival su Disney+ proprio quest’anno. Che sia stato questo il motivo?

Ma non é tutto. A salutarci é anche How I Met Your Mother! Ted Mosby, Barney Stinson e Robin Scherbatsky spariranno per sempre dal catalogo e noi, probabilmente, non siamo pronti a tutto questo.

A seguire, Full Metal Alchemist, Full Metal Alchemist: Broderhood ed i Griffin. Ci dispiace particolarmente per FMA, un anime che merita di essere visto da tutti.

Netflix: addio a 20 titoli, ecco quali

A partire dal 1 Gennaio 2022, tutti gli utenti non potranno più vedere ben 20 Serie Tv. Come detto poc’anzi, alcuni titoli sono delle pietre miliari, ecco la lista completa:

Boris,

How I Met Your Mother,

24,

Sons of Anarchy,

I Griffin,

Modern Family,

New Girl,

Prison Break,

La tregua,

Vexed,

Full Metal Alchemist,

Full Metal Alchemist: Broderhood,

No Game No Life,

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online,

Space Battleship Yamato 2199,

Toradora,

Littlest Pet Shop: un mondo tutto nostro,

Oddbods,

Transformers Prime,

Young Justice.

Parliamo di decine di ore e decine di ore, per quello che é il più grande addio che si sia mai verificato sulla piattaforma italiana. Molte di queste serie TV, a partire da gennaio 2022 saranno disponibili su Disney+.

Quale delle tue serie TV preferite ti dispiacerà vedere lasciare Netflix nel gennaio 2022?