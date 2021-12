Gli sconti che MediaWorld ha deciso di attivare in occasione delle festività natalizie sono davvero da far girare la testa, in quanto al loro interno si possono scovare ottimi prodotti a prezzi sempre più scontati e ridotti, almeno in confronto al listino originario.

Gli acquisti, come sempre accade parlando dell’azienda, possono tranquillamente essere completati anche sul sito ufficiale di MediaWorld, il quale prevede la possibilità di ricevere la merce al proprio domicilio, previo pagamento di un piccolo contributo per la consegna. Nel momento in cui l’ordine dovesse superare i 199 euro, il cliente potrà richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definito Tasso Zero.

MediaWorld: il volantino con tutte le migliori offerte

Con lo Sconto Subito XMas, gli utenti hanno la possibilità di acquistare praticamente ciò che vogliono in negozio, avendo la certezza di godere di uno sconto fisso ed immediato direttamente in cassa, al superamento di un determinato taglio di spesa.

Il meccanismo è veramente molto semplice, coloro che supereranno i 500 euro godranno di una riduzione di 50, chi spenderà più di 750 ne avrà indietro 100, più di 1000 euro sale a 200 euro, per finire con uno sconto fisso di 400 euro su un acquisto di almeno 2000 euro.

Il pagamento non dovrà essere necessariamente immediato, ma potrà essere anche a Tasso Zero, il cliente potrà quindi optare per la rateizzazione senza interessi con versamento in comode rate fisse direttamente tramite il proprio conto corrente bancario. Maggiori informazioni sono disponibili qui.