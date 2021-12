Il produttore cinese Lenovo è interessato da molto tempo nel settore del gaming. Negli ultimi anni ha infatti presentato diversi smartphone pensati per dei vari videogiocatori. Tuttavia, sembra che l’azienda abbia intenzione di ampliare i prodotti di questa categoria, presentando un piccolo tablet per il gaming.

Lenovo potrebbe presentare un piccolo tablet pensato per i videogiocatori

Nei piani della nota azienda cinese sembra che ci sia un nuovo tablet e quest’ultimo potrebbe essere pensato proprio per gli amanti del gaming. Nel corso delle ultime ore, infatti, il Consumer Customer Marketing Director di Lenovo ha postato sul portale cinese Weibo un’immagine reale del dispositivo.

Osservando l’immagine in questione, possiamo quindi notare le dimensioni piuttosto contenute del tablet di Lenovo. Il display sembra che abbia una diagonale pari a 11 pollici. Le cornici attorno allo schermo sembrano invece abbastanza sottili, tranne quella dove è alloggiata la fotocamera anteriore che è leggermente più spessa.

Queste dimensioni sono simili a quelle dell’attuale serie iPad Mini. Nel caso in cui il nuovo tablet avesse queste piccole dimensioni, significherebbe che Lenovo è pronta a sfidare Apple in questa categoria di prodotti. Al momento, infatti, non ci sono molti tablet Android di fascia alta così compatti.

Vi ricordiamo che l’attuale serie iPad Mini dispone di un bel display con tecnologia Liquid Retina con una diagonale da 8.3 pollici e con una risoluzione pari a 1488 x 2266 pixel. Sotto alla scocca è invece presente il potente processore di Apple, ovvero il chip A15 Bionic accoppiato con diversi tagli di memoria che includono 64 GB o 256 GB di storage interno.