“La gerarchia del potere nell’universo DC sta per cambiare per sempre…” Questo il tweet di Dwayne Johnson, il noto attore che interpreterà Black Adam nel prossimo film DC previsto per il 2022.

Nelle scorse ore Johnson ha condiviso su Twitter quella che dovrebbe essere la locandina ufficiale del film:

“Sono entusiasta di condividere con voi la nostra nuova copertina per gli abbonati Total Film“, citando anche Black Adam: “Hai ragione. I supereroi non uccidono le persone cattive. Ma io sì“.

Black Adam: quando esce il film

Black Adam è stato annunciato nel 2019, e seguirà gli eventi di Shazam!. La direzione del film é stata affidata a Jaume Collett-Serra. Al momento non è chiaro se sarà collegato a Shazam! Fury Of The Gods, in uscita il 2 giugno 2023.

La rivista Total Film é purtroppo disponibile solo in America, e il numero in uscita conterrà nuovi dettagli sulla storia di Black Adam, incluse alcune informazioni “segrete” sulla Justice Society. Sebbene non sia acquistabile in Italia, cercheremo di riportarvi tutto non appena avremo info a riguardo.

Detto questo, ecco qualche dettaglio sul personaggio interpretato da Dwayne Johnson: era un antico guerriero egiziano scelto dal mago prima degli eventi di Shazam! Parlando con il giovane Billy Batson, il mago Shazam spiega l’errore che ha commesso eoni fa, quando scelse un campione corrotto che ha scatenato i Sette Peccati Capitali sulla Terra ed ha cancellato intere civiltà.

Lo stesso Black Adam doveva apparire come nemico finale in Shazam!, ma si é deciso di riservargli un film dedicato. Tale film doveva essere inizialmente distribuito il 22 dicembre 2021, ma a causa della pandemia di COVID-19, la sua uscita è stata posticipata al 29 luglio 2022. Il film introdurrà, ricordiamo, anche la Justice Society of America.