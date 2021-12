Anche il 2022 sarà un anno colmo di novità interessanti per tutti gli appassionati della mela morsicata. I dispositivi previsti per il prossimo anno non sono pochi e, pur essendo ancora lontani dal loro arrivo, conosciamo già alcune delle chicche che li renderanno davvero interessanti. Apple Watch 8, una seconda generazione di AirPods Pro e la nuova serie di iPhone 14 saranno soltanto alcune delle novità attese: ecco, dunque, tutti i dettagli fino ad ora trapelati!

Apple: cosa sappiamo sui dispositivi in arrivo nel 2022!

I primi mesi del prossimo anno saranno già densi di novità. Entro al primavera 2022, secondo la maggior parte delle voci emerse, Apple procederà con il lancio del suo iPhone SE 3 e di una nuova generazione di AirPods Pro. Mentre il primo sarà un iPhone “low-cost” esteticamente simile ad iPhone 11 con Touch ID integrato e Tasto Home, i nuovi auricolari vanteranno un nuovo design che si distinguerà soprattutto per la riduzione sostanziale delle dimensioni dello stelo.

L’autunno, invece, sarà animato dall’arrivo della nuova generazione di iPhone, che sarà probabilmente accompagnata dal debutto di Apple Watch 8. I quattro iPhone 14 previsti non comprenderanno alcun modello con display da 5,4 pollici bensì una nuova variante da 6,1 pollici. Anche in questo caso la novità principale tocca il design, rinnovato dalla scomparsa del notch e dalla presenza di sensori fotografici meno sporgenti rispetto ad iPhone 13.

Lo smartwatch del colosso di Cupertino sarà invece portatore di novità che andranno ad aggiornare sopratutto le funzionalità proposte. Il sensore che permetterà di misurare il livello di glucosio nel sangue, la cui introduzione era prevista su Apple Watch 7, potrebbe finalmente debuttare. Il dispositivo dovrebbe quindi essere in grado di offrire informazioni maggiormente dettagliate sullo stato di salute dell’utente.