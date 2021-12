“La Regione Emilia-Romagna è impegnata affinché digitale e connettività siano bene comune accessibile a tutti – afferma l’assessore all’Agenda Digitale, Paola Salomoni –. I nostri risultati sono aggiornati con la massima trasparenza sul portale regionale, perché riteniamo importante far conoscere ai cittadini le opportunità messe a loro disposizione.

Oltre tre milioni di persone- aggiunge l’assessore- hanno già avuto accesso gratuito ad Internet tramite la nostra rete Wi-Fi, ma non ci fermeremo fino a quando ogni area, dalla montagna alla riviera, non fornirà servizi di connessioni veloci e semplici da usare. Grazie a progetti nazionali ed europei a cui abbiamo partecipato l’obiettivo è più vicino”.

Wifi Gratis per tutti: continua l’espansione, ecco i nuovi punti d’accesso

Lo stato dell’arte – I 10mila punti di accesso sono oggi presenti in 287 Comuni emiliano-romagnoli: una media di 2,24 Access Point della rete ‘EmiliaRomagnaWifi’ ogni 1.000 cittadini, che salgono a 2,27 nei Comuni montani e in particolare a 4,5 nella montagna di Forlì-Cesena, dove 18 comuni montani su 30 sono dotati di accesso al Wi-Fi. Il numero maggiore di punti in questa provincia è legato anche alla presenza di 79 access point presso l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” di Meldola.

I 10mila punti wi-fi attualmente presenti in Emilia-Romagna sono così suddivisi, per provincia: 3.271 a Bologna (di cui il 9% in montagna),1.547 a Reggio Emilia (9% in montagna), 1.332 a Modena (9% in montagna anche qui), 1.270 a Ferrara (qui ovviamente non ci sono Comuni montani), 706 a Forlì-Cesena (41% in montagna), 578 a Ravenna (il 6% in montagna), 548 a Parma (18% in montagna), 401 a Piacenza (6% in montagna), 347 a Rimini (in montagna il 12%). Sono una quarantina i Comuni in Emilia-Romagna ancora privi di access point, ma, grazie alle iniziative messe in campo dalla Regione, anche questo divario sarà presto colmato”.