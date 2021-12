Vodafone prevede importanti tariffe nella stagione natalizia. Il provider inglese non si ferma al Black Friday: da qui sino a fine anno ci saranno numerose iniziative alternative alla principale ricaricabile di Iliad, ossia la Giga 120. I clienti potranno beneficiare in particolar modo delle promozioni legate alla portabilità del numero da altro gestore.

Vodafone conferma la tariffa da 100 Giga a Novembre

Una delle migliori ricaricabile per la stagione natalizia è la Special 100 Giga. Gli abbonati potranno ricevere consumi senza limiti per le telefonate verso tutti, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per navigare in internet, anche con la tecnologia del 4G. Il prezzo mensile per il rinnovo della promozione è di 8,99 euro.

La Special 100 Giga è a tutti gli effetti la vera alternativa ad Iliad ed alle sue ricaricabili low cost. Al netto di contenuti leggermente più bassi, gli utenti di Vodafone potranno beneficiare di un costo mensile anche più basso.

Tutti gli abbonati che vogliono attivare la Special 100 Giga dovranno tener fede ad una serie di condizioni. In primo luogo è previsto il pagamento una tantum di 10 euro per la dotazione della SIM. Gli utenti interessati inoltre dovranno anche effettuare l’operazione di portabilità da altro gestore.

Dal canto suo, invece, Vodafone assicura la garanzia di un costo bloccato nel primo semestre. Non saranno quindi possibili rimodulazioni almeno durante i primi sei mesi di abbonamento.

L’attivazione di questa ricaricabile può essere richiesta presso gli store ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo i clienti di Iliad possono procedere anche con l’attivazione online per l’offerta.