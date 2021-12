Da ieri 4 dicembre 2021 l’operatore Vodafone Italia ha lanciato una nuova offerta denominata Special 100 Digital Edition a meno di 10 euro al mese. La nuova offerta è però dedicata agli utenti Under 18 che attivano un nuovo numero.

Per questo target è previsto un contributo di attivazione di 6,01 euro, oltre il costo della nuova SIM ricaricabile. Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’offerta.

Vodafone: è arrivata la nuova Special 100 Digital Edition

La nuova offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G. Il prezzo, come anticipato anche precedentemente, sfiora i 10 euro mensili, 9.99 per la precisione. L’offerta include il servizio di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della segreteria telefonica e continuità di servizio inclusi e detariffati.

L’offerta comprende anche, incluso nel prezzo, il programma di fidelizzazione Vodafone Happy Black che permette di avere sconti e premi grazie ad alcune partnership con altre aziende. Per esempio se il cliente vuole attivare questa opzione ci sono i primi 3 mesi gratuiti di Tidal Premium. L’opzione Happy Black Free inclusa verrà attivata automaticamente entro 72 ore dall’attivazione dell’offerta Special 100 Digital Edition e resterà disponibile a 0 euro al mese, salvo disattivazione dell’offerta base.

Il piano preattivo si chiama Vodafone 25 New e si applica se il cliente decide di disattivare l’offerta principale Special 100 Digital Edition. In caso di superamento del bundle di Giga incluso nella SIM la connessione si blocca. I Giga non utilizzati al termine del mese non sono cumulabili con quelli attribuiti nel rinnovo successivo, ma possono essere utilizzati anche in modalità hotspot senza costi aggiuntivi come previsto dalla normativa. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.