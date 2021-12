Soltanto ieri vi abbiamo parlato delle offerte di dicembre 2021 per passare al noto operatore telefonico rosso, ma ora ci sono ulteriori novità. Vodafone ha infatti da poco lanciato un’offerta speciale per i suoi utenti under 18.

Vodafone lancia un’offerta speciale dedicata ai suoi utenti under 18

Una nuova sorpresa è stata da poco presentata da parte di Vodafone. Come già detto, infatti, l’operatore telefonico rosso ha deciso di proporre un’offerta speciale dedicata ai suoi utenti con una età inferiore ai 18 anni. Questi ultimi potranno infatti attivare l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition ad un prezzo speciale di 9,99 euro. A questo prezzo, però, andranno aggiunti la prima volta 6 euro di costo attivazione e il costo della sim ricaricabile.

Si tratta di un’offerta molto interessante e che ha tanto da offrire. Quest’ultima comprende infatti ben 100 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Sono inoltre inclusi i servizi della segreteria telefonica, Chiamami e Recall. L’offerta è rivolta agli utenti che attiveranno un nuovo numero senza richiedere la portabilità e recandosi presso i negozi fisici aderenti dell’operatore telefonico.

Vi ricordiamo che al momento sono ancora disponibili all’attivazione anche altre offerte della serie Special riservate agli utenti che effettueranno la portabilità del proprio numero. Tra queste offerte, ci sono Vodafone Special Giga e Vodafone Special Minuti 20 GB. Entrambe offrono minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e traffico dati per navigare. La prima offerta, però, offre in più ben 1000 SMS da poter inviare verso tutti i numeri.