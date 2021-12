Il nuovo volantino lanciato da Trony nel periodo corrente, riesce ad invogliare gli utenti a tornare ad acquistare la tecnologia, sebbene comunque il Black Friday sia già passato ed abbiano fatto incetta di sconti e di prezzi veramente convenienti.

Spendere poco con Trony è facilissimo grazie al meccanismo che regola l’intera campagna promozionale, attivo ufficialmente in ogni singolo punto vendita in Italia, ma come al solito non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che vorranno acquistare, inoltre, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa.

Aprite il prima possibile il nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, potrete scoprire tantissimi codici sconto Amazon gratis.

Trony: il volantino che non ti aspetti con offerte incredibili

Da Trony è tornato lo sconto al 50% sul secondo acquisto, o meglio sul meno caro della coppia. Gli utenti che decideranno di recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, infatti, potranno ricevere una riduzione immediata pari al 50% del valore effettivo di listino del meno caro di un paio di prodotti scelti tra quanto il catalogo aziendale è in grado di offrire.

La campagna promozionale prevede un unico step obbligatorio, gli utenti dovranno acquistare uno a scelta tra i seguenti: grande o piccolo elettrodomestico dal prezzo superiore rispettivamente a 299 e 69 euro, oppure un televisore da almeno 499 euro. successivamente sarà possibile aggiungere qualsiasi altro prodotto presente in catalogo, basta che il listino sia differente di almeno 5 euro, e godere appunto della riduzione descritta in precedenza.

Per approfondire la conoscenza del volantino Trony, ricordatevi di aprire subito il sito ufficiale.