La serie TV di The Last of Us prodotta da HBO è attualmente in fase di produzione, quindi sappiamo poco e nulla della trama. Ma nelle ultime ore su Twitter é stato pubblicato un nuovo video che ha confermato la presenza di un luogo familiare a coloro che hanno giocato al primo gioco.

Ovviamente, bisogna aspettare per capire quanto fedele sarà la trasposizione su piccolo schermo rispetto al gioco, sebbene – stanti i rumor emersi nel corso di queste settimane – i presupposti sono ottimi.

Su Twitter, l’account The Last of Us Updates ha condiviso un video che mostra una scena molto importante, ovvero Joel ed Ellie a cavallo in un’università. Questo conferma che il capitolo The University verrà adattato anche nella serie TV The Last of Us.

Serie TV The Last of Us: cosa dobbiamo aspettarci?

Al momento non possiamo dire con certezza quando le riprese termineranno, ma alcune voci suggeriscono l’uscita della serie entro la fine del 2022. Nelle scorse ore, però, Gabriel Luna – che interpreta Tommy Miller – ha affermato che l’uscita potrebbe avvenire in anticipo rispetto a quanto pronosticato.

“In questo momento, il mio obiettivo principale è The Last of Us. Sono così entusiasta di completare il mio lavoro nella prima stagione e poi avremo un’avventura davvero divertente. Non vedo l’ora che tutti abbiano l’opportunità di verificarlo ogni volta che uscirà. Non sono nel reparto programmazione, ma ci voglio provare prima o poi.”

Come vi abbiamo raccontato alcuni giorni fa, la città di Canmore é stata trasformata completamente per l’occasione, con alcuni scenari post apocalittici che sono davvero impressionanti. Oltretutto, vi abbiamo anche riportato un rumor secondo il quale anche nella show avverrà una morte importante, ma non vi diciamo altro perché é spoiler. Qualora siate curiosi, potete leggere il resto della notizia cliccando sull’articolo dedicato QUI.