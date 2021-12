Avete mai sentito parlare di Samsung Members? Quella dell’azienda coreana è un servizio molto interessante, che offre vantaggi esclusivi a tutti i proprietari di smartphone Samsung. In particolare, basterà registrare tutti i prodotti a marchio Samsung e poi sarà possibile partecipare ad alcune promozioni davvero allettanti.

E nel seguente articolo vi parleremo proprio di una promozioni posta in essere dal produttore, che ha deciso di regalare un PC Chromebook Go a tutti gli utenti proprietari di determinati smartphone Samsung. Nella fattispecie, chi acquisterà un Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 3 5G o Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra 5G riceverà in regalo un Galaxy Chromebook Go da 14 pollici.

Come ricevere in regalo un Galaxy Chromebook Go da 14 pollici

Per ricevere un Samsung Chromebook Go gratuito dovrete comprare uno dei modelli sopra indicati tra il 3 e il 19 dicembre 2021. Successivamente bisognerà registrare il prodotto acquistato entro il 9 gennaio 2022, compilando il form sul sito a questo link e riportando i dati anagrafici, il codice IMEI dello smartphone e la data di acquisto.

A questo punto, é necessario caricare la foto della prova di acquisto e del codice IMEI del prodotto acquistato. Terminato il processo di registrazione, riceverete un’e-mail di conferma. Il premio verrà poi consegnato gratuitamente entro 180 giorni dalla data di conferma dell’e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione.

Senza dubbio, ricevere gratuitamente un PC del valore di 399 euro é davvero vantaggioso. Considerando anche che é possibile acquistare questi smartphone non solo dal sito Samsung, ma anche da Mediaworld, Unieuro e Amazon. Fra l’altro, avete visto che sconti da paura sta ponendo in essere Unieuro nel nuovo volantino?

Galaxy Chromebook é caratterizzato da un display da 14 pollici, processore Intel Celeron e fino a 512 GB di spazio di archiviazione espandibile.