“Squid Game” e il capistalismo: lo show affronta questo problema in un racconto distopico e d’evasione,cercando di immaginare fino a che punto le persone potrebbero spingersi per liberarsi dei debiti.

Come sostiene uno di noi nella ricerca sul neoliberismo, l’evasione e la ricerca dell’utopia, la tensione tra l’esperienza traumatica del lavoro e il bisogno di sopravvivere induce all’evasione, proprio perché la fuga dal lavoro salariato è impossibile per la maggior parte delle persone.

“Squid Game” allude all’effettiva violenza della storia del lavoro sudcoreana, nonché alla necessità di superare le reali disuguaglianze di reddito e condizioni di vita, in Corea del Sud e nel mondo.

Nel primo episodio di “Squid Game“, il protagonista Seong Gi-Hun rinuncia ai suoi organi per pagare i suoi usurai. Lo spettacolo ha messo in luce come i sudcoreani abbiano livelli straordinariamente alti di debito personale, causati da una combinazione tossica di disoccupazione, prestiti facili e alti tassi di interesse.

Un fenomeno ormai globale

Anche MrBeast ha voluto ricreare un video dove mostra le famose scene di gioco del famoso programma Netflix ricreate nella vita reale. E nella versione di MrBeast, questi giocatori competono per 456.000 dollari. Come è tipico di MrBeast (il 23enne Jimmy Donaldson), il video è pieno set esagerati, tagli veloci e frequenti pause per promuovere gli sponsor.

Eppure Squid Game di MrBeast non ha solo un grande successo: molti nel settore tecnologico lo annunciano come un progetto per il futuro. Jon Youshaei, ex capo del marketing dei prodotti creativi di YouTube e ora consulente per la piattaforma NFT Origin, ha dichiarato in un tweet cancellato da allora che Squid Game di MrBeast non solo ha superato il gioco Squid originale in visualizzazioni, ma era anche più economico e più facile da realizzare e distribuire. Questo modello ha affermato Youshaei, è “la promessa dell’economia dei creatori”.