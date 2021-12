Netflix ha una lista molto vasta di TV, film e documentari e può essere difficile trovare qualcosa da guardare. Se non hai già qualcosa in mente, la piattaforma di streaming metterà in evidenza i programmi TV e i film che potrebbero piacerti in base al tuo profilo e a ciò che hai guardato in precedenza.

Ma c’è un trucco segreto per filtrare la libreria di Netflix per genere per trovare esattamente quello che stai cercando: i codici Netflix. Questi codici corrispondono ciascuno a un genere diverso, che l’algoritmo utilizza per classificare e fornire consigli. Invece di accettare passivamente le scelte dell’algoritmo, impara a utilizzare i codici Netflix per trovare il tuo prossimo film di Natale.

I codici Netflix, sebbene non siano una nuova scoperta, si basano su un sistema numerico che il servizio utilizza per classificare film e spettacoli per genere e sottogenere. Tieni presente che i codici possono essere utilizzati solo sul sito di Netflix, non nella sua app.

Dove posso trovare i codici Netflix?

Dai un’occhiata a netflix-codes.com per un elenco completo. Ci sono circa 20 categorie come anime, film stranieri e film classici. Queste categorie sono suddivise in sottogeneri più specifici.

Come usare i codici Netflix

Il modo più semplice è installare l’estensione Better Browse for Netflix per Chrome. Ecco come:

Vai al Chrome Web Store e cerca “Navigazione migliore per Netflix”.

Fare clic su Aggiungi a Chrome.

Fare clic su Aggiungi estensione.

Accedi al tuo account Netflix in una nuova scheda.

Nella parte superiore della schermata iniziale di Netflix, dovresti vedere una nuova opzione chiamata: Sfoglia tutto, accanto a “La mia lista”. Fare clic per cercare manualmente o scorrere i sottogeneri disponibili.

Usa il codice 5475 e sbloccherai una serie di commedie romantiche su Netflix. Un altro modo è tramite il sito web dei codici.

Ecco come:

Visita netflix-codes.com nel tuo PC o browser mobile.

Trova il genere o il sottogenere che desideri esplorare.

Tocca il codice accanto al genere o sottogenere che desideri.

Se utilizzi un dispositivo su cui è installata l’app Netflix, l’app dovrebbe aprirsi e portarti direttamente al genere o sottogenere che hai scelto. Se non hai installato l’app, si aprirà Netflix tramite il browser e potrai visualizzare i film e gli spettacoli specifici disponibili.

Tocca il titolo che vuoi guardare.

Puoi anche utilizzare i codici Netflix manualmente nel tuo browser. Ecco come:

Visita netflix-codes.com nel tuo PC o browser mobile.

Trova il genere o il sottogenere che desideri esplorare.

In un’altra scheda, digita <http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER>, ma sostituisci INSERTNUMBER con il codice del genere o del sottogenere specifico.

Verrai indirizzato a Netflix per esaminare i titoli disponibili in quella sezione.

Ci sono oltre una dozzina di codici Netflix diversi che riguardano contenuti natalizi, che sono raggruppati per paese di origine, fascia d’età e votazione. Finora abbiamo trovato un sacco di codici Netfli specifici relativi al Natale.