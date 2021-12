Iliad è sempre leader nel campo delle tariffe low cost per la telefonia mobile. Anche nella stagione natalizia, il provider prevede numerose promozioni per i suoi abbonati, a partire proprio dalla Giga 120. I clienti che optano per la ricaricabile Giga 120 pagheranno un costo mensile di 9,99 euro. I consumi prevedono chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per la navigazione internet.

Iliad, le migliori occasioni online di Natale

La Giga 120 è senza dubbio la migliore ricaricabile del momento in casa Iliad, ma certamente non è l’unica. I clienti infatti potranno attivare anche la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 è la promozione che nei listini di Iliad ha sostituito la classica Giga 50. La ricaricabile assicura a tutti gli abbonati un ticket con consumi senza limiti per le telefonate, SMS infiniti da inviare a chiunque e 80 Giga per la connessione di rete. Inclusi nel pacchetto anche 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile saranno chiamati ad un pagamento mensile pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Ulteriore promozione di grande vantaggio per i clienti di Iliad è la Giga 40. La ricaricabile prevede un pagamento mensile pari a 6,99 euro. Il ticket dei consumi comprende invece chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 40 Giga per internet.

Le promozioni previste da Iliad possono essere attivate anche attraverso il sito internet ufficiale del provider. Gli abbonati interessati dovranno aggiungere un costo una tantum per la SIM pari a 10 euro.