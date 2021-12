L’operatore francese Iliad ha lanciato a sorpresa l’offerta denominata Flash 150 che, come avrete già intuito, propone a tutti gli utenti 150 GB di traffico internet ad un prezzo davvero molto interessante.

iliad Flash 150 sarà attivabile fino all’11 Gennaio 2021 e oltre a 150GB di traffico dati anche in 5G alla massima velocità, dispone di un bundle ricco di minuti ed SMS. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad Flash 150 GB a meno di 10 euro al mese

La nuova offerta, attivabile fino all’11 gennaio 2021 salvo proroghe, propone minuti ed SMS illimitati il tutto a 9.99 euro al mese per sempre. Come sempre il costo di SIM e attivazione è di 9.99 euro una tantum. Sono anche inclusi 7 GB di traffico dati in Europa e minuti ed SMS illimitati in Europa e altre 60 destinazioni internazionali.

Inclusi nell’offerta ci saranno anche i servizi Mi Richiami, Hotspot, scatto alla risposta, il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica e la portabilità del numero. Il 5G è la quinta generazione di reti di telefonia mobile, che migliora le performance in velocità e reattività grazie all’intelligenza di gestione. Il 5G dà alla rete mobile la possibilità di adeguarsi alle esigenze degli utenti e agli utilizzi che questi fanno della connessione rafforzando così l’efficienza economica ed ecologica.

Con il 5G è possibile raggiungere velocità di download fino a 855 Mbps. I vantaggi del 5G sono sensibili anche dal punto di vista ambientale, trattandosi di una tecnologia eco-efficiente che può garantire un maggior flusso di dati mobili in circolazione con un minore consumo energetico. Il 5G è la prima tecnologia che sfrutta apparecchiature mobili cosiddette eco-progettate green by design, vale a dire che integrano le questioni energetiche già in fase di progettazione. Per scoprire tutte le offerte dell’operatore, visitate il sito ufficiale dell’operatore.