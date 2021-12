Conti correnti svuotati: la truffa UniCredit arriva con un messaggio phishing

Dalle ultime informazioni provenienti dal web, sembrerebbero sempre più frequenti i tentativi di phishing. Soprattutto quelli che avrebbero a che fare con Unicredit avrebbero avuto un aumento ultimamente, portando le persone ad essere sempre più scettiche in merito a qualsiasi comunicazione da parte della banca.

Unicredit e il nuovo tentativo di truffa che finge un blocco ma solo per rubare i soldi dai conti

È arrivato un nuovo messaggio che starebbe mettendo in crisi gli utenti facendogli credere di avere il conto improvvisamente bloccato. In realtà si tratta solo di una truffa che mira a far cliccare tutti su quel link che ricondurrà ad una pagina pronto a rubare i vostri dati personali o di accesso.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT