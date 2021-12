Il volantino che Comet ha predisposto per il periodo corrente, uno dei più caldi dell’anno in termini di offerte speciali e di prezzi bassi, riesce a far sorridere i consumatori che hanno deciso di aspettare ad acquistare i propri regali di natale.

La campagna promozionale gode innanzitutto della più ampia disponibilità sul territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati dal divano di casa propria, riuscendo ad avere la merce presso il proprio domicilio in via completamente gratuita (solo se l’ordine supera i 49 euro). Oltre a questo, nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro, i clienti potranno eventualmente richiedere la rateizzazione senza interessi.

Comet: il volantino con tantissime occasioni

Tantissimi sconti sono raccolti all’interno di un volantino Comet che riesce sicuramente a dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica del mese di Dicembre. Il prodotto maggiormente interessante dell’intero panorama è l’Apple iPhone 12, un terminale con 128GB di memoria interna, in vendita finalmente ad un prezzo ancora elevato ma complessivamente ridotto rispetto ai listini, circa 779 euro.

Per tutti coloro che invece vorranno spendere il minimo indispensabile, ecco arrivare altre soluzioni interessanti, come Xiaomi redmi 10, realme C21, Realme 8, Realme GT Master Edition o anche Samsung Galaxy A52, Oppo A15 e LG Velvet, tutti in vendita a meno di 500 euro. Non potendo riassumere la campagna in un unico articolo, consigliamo di aprire il seguente link per visualizzare le pagine.