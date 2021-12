Nessun sistema operativo permette agli utenti di scaricare gratuitamente titoli a pagamento con la stessa frequenza di Android. Tutti i seguaci del robottino verde avranno l’opportunità di recarsi sul Play Store e scaricare senza pagare tantissimi titoli che prevedono da sempre un pagamento.

Qui in basso potete trovare la lista con tutti i giochi e le applicazioni, tutto materiale di gran livello che potrà essere utile o semplicemente puro passatempo.

Android: tutti i titoli di questa lista saranno gratuiti per qualche giorno durante il mese di dicembre, ecco la lista

La lista di applicazioni che trovate qui in basso comprende anche alcuni giochi che di certo potrebbero essere un ottimo passatempo per le feste natalizie. Android decide di regalarli gratuitamente agli utenti, i quali possono continuare a scaricarli ancora per qualche giorno direttamente dal Play Store e mediante i link diretti che si trovano qui in basso.