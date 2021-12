Nella seconda parte dell’anno WhatsApp ha puntato sempre di più su una serie di aggiornamenti, utili per rendere la piattaforma di messaggistica istantanea sempre al passo con i tempi e con le recenti tecnologie. Gli sviluppatori di WhatsApp in particolare hanno guardato l’attuale forma di Instagram per il lancio di un upgrade molto atteso dagli utenti.

WhatsApp guarda in casa Instagram per il nuovo upgrade delle foto

Dopo gli aggiornamenti che hanno riguardato le note vocali, l’obiettivo degli sviluppatori della chat si sposta sulle foto. L’aggiornamento, già ricevuto da gran parte degli utenti di WhatsApp, segue da vicino una funzione già presente nella piattaforma Direct di Instagram.

Come già presente sul popolare social network, anche gli utenti di WhatsApp avranno ora modo di inviare e di ricevere immagini in “una sola visualizzazione”. In pratica, la funzione della chat prevede l’invio di foto a scadenza. Il mittente potrà decidere di inviare in un gruppo o anche in chat singole un’immagine che sarà disponibile soltanto per la prima apertura. Una volta chiusa la visione della foto o del file in allegato, il destinatario non avrà più modo di recuperare il contenuto.

l’aggiornamento previsto dagli sviluppatori di WhatsApp è strategico per almeno due ragioni. Da un lato, la piattaforma di messaggistica anche attraverso simile funzione rende le sue conversazioni sempre più immediate e più smart verso il grande pubblico. Con le foto istantanee, inoltre, gli utenti avranno modo di risparmiare spazio sulla memoria dello smartphone.

L’aggiornamento in questione è stato già lanciato sui dispositivi Android e sui dispositivi iPhone di ultima generazione.