Le occasioni in casa Trony sono veramente incredibili, tutti gli utenti si ritrovano ad avere l’opportunità di accedere a prodotti sempre più scontati, i quali spingono ad un risparmio decisamente elevato, almeno rispetto al listino originario.

Il rapporto qualità/prezzo è favorevole su ogni singolo acquisto, data la natura ed il meccanismo che regola la corrente campagna promozionale. Coloro che effettivamente vorranno acquistare da Trony, dovranno ad ogni modo affidarsi direttamente ai vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza però dover sottostare a vincoli o limitazioni particolari.

Trony: questi sono gli sconti della giornata

Risparmiare con Trony è davvero semplicissimo, la campagna promozionale ripercorre chiaramente quanto già di buono avevamo visto in passato, mettendo a disposizione degli utenti la possibilità di ricevere gratis un prodotto, a patto che vengano seguite attentamente le linee guida.

L’unico step obbligatorio previsto dal volantino riguarda l’acquisto di uno a scelta tra grande o piccolo elettrodomestico (il cui prezzo deve essere di almeno 299 o 59 euro), in alternativa ad un televisore superiore ai 499 euro.

Fatto questo, il cliente potrà poi decidere di aggiungere un altro dispositivo al proprio carrello, il cui prezzo deve essere di almeno 5 euro differente dal precedente, ricevendo in cassa uno sconto importante. Il meno caro della coppia, difatti, verrà scontato del 50%; la riduzione sarà immediata, non verrà emesso un buono sconto o altro tipo di promozione. Per i dettagli potete rifarvi direttamente al sito ufficiale.