Non ci sono prove che una sfida chiamata “Kool-Aid Man” incoraggi gli adolescenti a sfondare le recinzioni stia circolando su TikTok, ha detto a Insider un portavoce della piattaforma, nonostante numerosi rapporti che collegano gli incidenti di distruzione di recinzione negli Stati Uniti alla presunta sfida.

I rapporti di notizie dall’Idaho, dall’Ohio e da New York hanno collegato gli incidenti di vandalismo alla recinzione segnalati alla cosiddetta sfida di TikTok. Le pubblicità di Kool-Aid, la bevanda al gusto di frutta, in passato hanno mostrato la mascotte del marchio.

Insider non è stato in grado di trovare alcun esempio specifico di una “sfida Kool-Aid Man” su TikTok che mostrasse persone che attraversavano o danneggiavano in altro modo le recinzioni.

Un portavoce di TikTok ha dichiarato a Insider che la società ha condotto una revisione della “Kool-Aid Man Challenge” su TikTok e non ha trovato prove che la tendenza esistesse o circolasse sulla piattaforma. Le linee guida della community di TikTok vietano i contenuti che “raffigurano, promuovono, normalizzano o glorificano” atti pericolosi, incluse “acrobazie amatoriali o sfide pericolose”.

Per il momento ancora nessun riscontro negli altri stati

Un recente articolo del New York Post ha attribuito alla presunta sfida gli episodi di vandalismo su una recinzione a Westerleigh, Staten Island, citando un proprietario di casa anonimo che ha affermato che la sua recinzione è stata vandalizzata e che aveva visto qualcuno su Facebook affermare che era probabilmente dovuto a una sfida TikTok.

Il sergente Jessica McRorie, portavoce del NYPD, ha confermato a Insider due incidenti di novembre in cui i residenti di Staten Island hanno riferito che sconosciuti avevano danneggiato intenzionalmente le loro recinzioni, ma non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sul fatto che le indagini rivelassero che erano legati a qualsiasi tendenza di TikTok.

Altre sfide di bufala come la falsa sfida chiamata “schiaffo ad un insegnante” sono state attribuite a TikTok in passato senza prove che si stessero diffondendo sulla piattaforma. TikTok ha recentemente lanciato risorse aggiuntive relative alle sfide online per aiutare adolescenti, operatori sanitari ed educatori a comprendere meglio le sfide pericolose e le bufale che circolano online.