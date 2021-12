Squid Game non smette di macinare record, e si aggiudica persino i Gotham Awards tenutesi il 29 novembre a New York. La serie coreana, attualmente disponibile su Netflix, ha vinto il premio Breakthrough Series.

Ad annunciare la vittoria del prestigioso premio é stato l’account ufficiale Twitter dei Gotham Awards; alla cerimonia erano presenti il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk e gli attori Lee Jung-jae, che ha interpretato Seong Gi-hun, e JungHo-yeon, nella serie Kang Sae-byeok.

Squid Game, che di recente è disponibile anche in lingua italiana, ha battuto importanti rivali tra cui The Good Lord Bird e The Underground Railroad. Un risultato che in parte non ci sorprende, vista la qualità del prodotto.

Squid Game vince il premio Breakthrough Series

I Gotham Awards sono un evento che si tiene ogni anno dal 1991, con lo scopo di premiare i produttori di film indipendenti. In particolare, la categoria Breakthrough Series premia le serie con episodi di oltre 40 minuti, ed é stato stato assegnato per la prima volta nel 2015.

Ai Gotham hanno partecipato 29 lungometraggi, 16 serie e 32 spettacoli; The Lost Daughter di Netflix ha ottenuto il maggior numero di premi. Insomma, un ottimo risultato per Squid Game, in attesa della seconda stagione. Netflix al momento non ha confermato ufficialmente una seconda stagione, nonostante il creatore della serie abbia rassicurato tutti i fan:

“Penso che ci sarà davvero una seconda stagione”.

Sulla trama Hwang ha già le idee chiare, ma ammette anche di essere parecchio sotto pressione a causa del successo spropositato e inaspettato che ha ricevuto Squid Game. La serie, infatti, é diventata rapidamente la più vista di sempre su Netflix, aggiungendo i 111 milioni di fan.

Molte storie devono essere raccontate, ed altre giungere alla loro naturale conclusione. Inoltre, il regista potrebbe aver annunciato uno spinoff dedicato al Front Man e suo fratello:

“Se finisco per creare la seconda stagione, mi piacerebbe esplorare quella trama: cosa sta succedendo tra quei due fratelli?”

La carne al fuoco é tanta, e noi non vediamo l’ora di saperne di più.