Nintendo ha alcuni dei più grandi franchise in tutta l’industria dei giochi, con serie iconiche come “The Legend of Zelda“, “Super Mario” e “Fire Emblem” che vantano enormi fanbase in tutto il mondo.

Questi titoli hanno aiutato Nintendo a ritagliarsi la propria nicchia e hanno aiutato Switch a funzionare incredibilmente bene nei pochi anni dal suo lancio. La Switch ha anche visto un’incredibile quantità di supporto anche da parte di sviluppatori di terze parti, rafforzando ulteriormente la sua libreria di titoli di successo.

Il 2020 ha offerto alcune fantastiche esclusive per console su Switch, tra cui tai titoli d’azione come “Metroid Dread” e giochi di società come “Mario Party Superstars“.

Ecco quindi i titoli confermati e possibili del 2022 che usciranno per Nintendo Switch a breve:

Pokémon Legends: Arceus

“Pokemon” è stata per anni una forza dominante nell’industria dei videogiochi e l’ultimo capitolo della serie, “Pokemon Legends: Arceus”, vede gli sviluppatori affrontare un nuovo approccio n un mondo quasi aperto. Il gameplay si svolge in un periodo iniziale nel mondo “Pokemon” che i fan non hanno mai visto prima. I fan sono diventati ancora più entusiasti quando “Pokemon Legends: Arceus” ha pubblicato un inquietante trailer a tema horror che sembrava segnalare un cambiamento totale di tono per il franchise.

Oltre alla nuova ambientazione, “Pokemon Legends: Arceus” include anche una serie di interessanti modifiche al gameplay, tra cui la creazione, l’osservazione dei comportamenti dei Pokemon selvaggi e nuovi stili di attacco. Ecco i dettagli:

Data di rilascio: 28 gennaio 2022

Disponibile su: Nintendo Switch

Genere: Avventura, Azione RPG

Modalità di gioco: Giocatore singolo

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

La serie “Advance Wars” non ha ricevuto molto successo negli anni, nonostante sia diventata un pilastro iconico del Game Boy Advance e dei titoli di strategia a turni. Ciò ha reso tutto ancora più emozionante quando Nintendo ha rivelato “Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp” per Switch, anche se ora è stato posticipato al 2022.

La serie rivitalizza due dei titoli classici, aggiornandoli con elementi visivi completamente nuovi che mantengono il tono e lo stile delle versioni originali, traducendoli anche in un aspetto più 3D e moderno.

Una nuova aggiunta particolarmente entusiasmante in arrivo nei remaster è una nuovissima modalità multiplayer che consente a un massimo di quattro giocatori di affrontarsi e determinare chi è il miglior comandante. I giocatori hanno a disposizione diversi modi per personalizzare le loro partite, aggiungendo un nuovo modo interessante di giocare a “Advance Wars”. Ecco tutte le info:

Data di rilascio: 8 aprile 2022

Disponibile su: Nintendo Switch

Genere: Strategia a turni

Modalità di gioco: Giocatore singolo, Multigiocatore online (fino a 4)

Triangle Strategy

“Triangle Strategy” di Square Enix è un nuovo e audace gioco di ruolo a turni che mette i giocatori al controllo di un gruppo di guerrieri mentre cercano di navigare in una storia che reagisce e si evolve in base alle decisioni prese.

Caratterizzato da un bellissimo stile artistico, il gioco vede le battaglie svolgersi su arene a più livelli, ognuna delle quali presenta elementi ambientali che i giocatori possono utilizzare a proprio vantaggio. Il gioco spinge i giocatori a pensare attentamente alle strategie da utilizzare, poiché una decisione chiave può significare vittoria o sconfitta.

I giocatori interessati hanno avuto la possibilità di dare un’occhiata a una demo di “Triangle Strategy” subito dopo il suo annuncio e il loro feedback ha influenzato numerose modifiche al gioco prima del rilascio. Nel complesso, tuttavia, la demo è stata accolta molto bene dai fan. CBR ha paragonato “Triangle Strategy” alla popolare serie “Fire Emblem” per la sua enfasi sui personaggi, il combattimento impegnativo e la trama avvincente suggerita nella demo, quindi i fan dei giochi di ruolo hanno molto da aspettarsi. Ecco tutte le info: