Il Natale di MediaWorld è il giusto concentrato di sconti e di prezzi sempre più bassi, in grado di spingere assolutamente il consumatore ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, spendendo cifre ridottissime rispetto ai listini originari.

La campagna promozionale che potete visualizzare e scoprire nel nostro articolo, segue le linee guida di tutte le precedenti del brand; in altre parole gli acquisti possono essere completati sia in negozio, che direttamente recandosi sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Quest’ultimo prevede il pagamento delle spese di spedizione, tranne rari casi, da aggiungere al prezzo mostrato effettivamente a schermo.

MediaWorld: i prezzi sono davvero bassissimi

MediaWorld continua a far risparmiare al massimo gli utenti con tantissime offerte speciali legate alle più disparate categorie merceologiche; osservando ad esempio da vicino la telefonia mobile, possiamo scovare buoni prezzi a partire dalla fascia altissima. I top di gamma che l’azienda ha deciso di coinvolgere nella campagna, vanno a toccare Galaxy S21 Ultra 5G, disponibile effettivamente all’acquisto a 979 euro, come anche l’incredibile Galaxy Z Flip3, il cui prezzo finale non va oltre i 799 euro.

Molto buoni sono anche gli sconti che l’azienda ha deciso di attivare su Xiaomi 11T e 11T Pro, i due nuovi top di Xiaomi, come su Apple iPhone 12 Mini, il modello più economico della penultima line-up dell’azienda di Cupertino. Tutte le offerte del volantino MediaWorld le potete trovare elencate direttamente sul sito ufficiale.