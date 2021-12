A pochi giorni dall’uscita nelle sale di Matrix Resurrections, non si fa altro che parlare del ritorno di Keanu Reeves sul grande schermo. Ma il film non sarebbe l’unico progetto nel quale il nome “Matrix” é coinvolto. Nelle ultime ore, infatti, il noto leaker e dataminer di Fortnite @ShiinaBR ha affermato che un nuovo gioco Unreal Engine 5 per PS5 sarà annunciato a breve.

Il leaker ritiene che questo gioco, il cui nome é Matrix Awakens, verrà lanciato assieme a Resurrections. Di seguito il tweet di Shiina:

Anche Gematsu – altro noto leaker – ha confermato la notizia, aggiungendo che il nome Awakens è apparso nel database di PlayStation Network. Il nuovo gioco arriverà dunque su PlayStation Network, e non solo su PC – dove l’Unreal Engine 5 è già disponibile per gli sviluppatori.

I colleghi di Eurogamer hanno ipotizzato che questa potrebbe essere una sorta di collaborazione tra Warner Bros ed Epic Games per pubblicizzare il brand, magari in vista di una nuova trilogia; fra l’altro, Awakens sarebbe il primo gioco ad sviluppato utilizzando Unreal Engine 5.

Matrix: il videogioco realizzato con Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 è stato rivelato il 13 maggio 2020, e nonostante supporti tutte le generazioni più recenti di piattaforme, é pensato per esprimere il massimo potenziale su PlayStation 5 e Xbox Series X. Il rilascio effettivo sarà nel 2022, ma il potente motore grafico é disponibile, come detto poc’anzi, per gli sviluppatori.

Un videogames next gen su Matrix sarebbe la svolta, anche considerando la trama del film, che ha sempre avuto forti legami con il mondo videoludico e la fantascienza in generale.

Con Resurrections, che ricordiamo arriverà nei cinema di tutto il mondo alla fine di questo mese – il 22 dicembre, non dovrebbe passare molto tempo prima dell’annuncio dei videogame. Noi, ovviamente, in caso di novità non mancheremo di aggiornavi, dunque rimanete sintonizzati sui nostri canali.