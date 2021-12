Intesa Sanpaolo e i conti svuotati con una notifica: utenti spaventati dalla truffa

Anche questa volta gli utenti di Intesa Sanpaolo dovranno fare attenzione a non cascare nel nuovo tranello che sta girando tramite il web. Si tratta di una truffa che vuole le credenziali di accesso dei clienti della banca per poi accedere ai loro conti e provare a svuotarli nel più breve tempo possibile.

Intesa Sanpaolo smaschera la truffa, ecco qual è il messaggio che sta mettendo in pericolo le finanze degli utenti

Anche questa volta Intesa Sanpaolo si ritrova a gestire una situazione al limite, la quale è stata creata perfettamente da alcuni truffatori. Un tentativo di phishing avrebbe fatto capolino sulle e-mail di migliaia di utenti in Italia, facendoci cascare molte persone che avrebbero quindi perso i loro risparmi. In basso trovate il testo completo dal quale abbiamo provveduto ad eliminare il link truffa.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :