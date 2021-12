Google sta realizzando un nuovo smartwatch per competere con l’Apple Watch che verrà lanciato nel 2022.

L’indossabile, il cui nome in codice è “Rohan“, avrà delle linee tondeggianti senza lunetta. Secondo quanto riferito, la produzione del nuovo smartwatch sta andando meglio del previsto. Infatti, molti dipendenti stanno già testando il dispositivo, il cui lancio non era previsto quasi in contemporanea con lo smartwatch proposto da Apple. Non è chiaro quale sia il nome effettivo del dispositivo Google, ma tra le opzioni più gettonate ritroviamo “Android Watch” e “Pixel Watch”.

Google ha acquistato l’azienda Fitbit a gennaio dell’anno corrente per poter entrare a far parte di questo settore con gli strumenti più adeguati e un team di esperti. Sebbene l’azienda di salute e fitness alla fine costruirà dispositivi con Wear OS, Google non intende proporli con il marchio Fitbit. Apparentemente Fitbit e Google lavoreranno più a stretto contatto in futuro, unendo Fitbit e Wear OS una volta per tutte.

Google vs Apple: nuovo smartwatch in arrivo per entrambe le aziende

“Sembra che Google voglia mettersi al passo con l’ecosistema Apple”. Il nuovo smartwatch dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno, forse in primavera, ma una data ben precisa non è stata ancora fissata. I dispositivi indossabili Android devono ancora raggiungere il livello di interoperabilità disponibile al momento solo tra Apple Watch e iPhone. Lo smartwatch Android più avanzato attualmente è il Galaxy Watch 4 di Samsung, che esegue una combinazione di Wear OS 3 e il vecchio sistema operativo Tizen dell’azienda.

Il Galaxy Watch 4 è l’unico aggiornato al software più recente e dà la priorità ai servizi di Samsung rispetto a quelli di Google. Anche Facebook sta costruendo il proprio smartwatch per competere in questo settore. Il dispositivo avrà due fotocamere e acquisirà dati sulla nostra salute, ma sarà all’altezza delle aspettative?