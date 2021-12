Fastweb: cambia la mappa di copertura della rete 5G, ecco gli smartphone compatibili

Ricordate la vecchia mappa interattiva rappresentante le zone coperte dalla rete 5G Fastweb? Ebbene, finalmente si aggiorna ha deciso di rinnovare la sua pagina dedicata alla nuova rete 5G in fase di implementazione, inserendo in particolare una nuova mappa interattiva che consente di visualizzare nel dettaglio le zone coperte dalla nuova rete mobile in tutta Italia. L’operatore ha inoltre ufficializzato la compatibilità con alcuni smartphone Motorola.

Fastweb: quali sono gli smartphone compatibili?

Dunque la pagina del sito Fastweb si è aggiornata con la presenza di una nuova mappa di copertura interattiva, che ha sostituito la funzionalità di ricerca in base alla provincia.

La mappa è liberamente navigabile e consente di vedere in maniera dettagliata le zone coperte dal 5G con Fastweb, che vengono indicate con il colore viola. Inoltre è presente anche una barra di ricerca per raggiungere più velocemente la città per cui si desidera verificare la copertura della nuova rete mobile.

L’abilitazione del 5G sulla nuova rete di Fastweb necessita quindi l’utilizzo di uno degli smartphone attualmente compatibili.

Gli smartphone Motorola attualmente indicati sul sito Fastweb per la rete 5G sono i seguenti: Motorola Moto G200 5G, Moto G71 5G, Moto G51 5G, Edge 20 Pro, Edge 20, Edge 20 lite, Moto G50, moto G100, razr 5G, moto G 5G, Moto G 5G plus, Edge, Edge+.

I device Motorola si aggiungono così agli altri dispositivi attualmente compatibili con la rete 5G di Fastweb, la cui lista è composta da alcuni modelli 5G di Samsung (anche con un tablet), Oppo, Xiaomi, Huawei e ZTE.

I dispositivi Samsung sono: Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Tab S7+ 5G.

Gli smartphone Oppo supportati da Fastweb sono: Reno 6 Pro 5G, Oppo Reno 6 5G, Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, Oppo Find X2 lite, Oppo Find X2 Neo, Oppo Find X2 Pro, Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Neo, Oppo Find X3 Lite, Oppo A54 5G, Oppo A73 5G, Oppo A74 5G, Oppo A94 5G.

Per quanto riguarda Xiaomi ci sono: Mi 10T Pro 5G, Xiaomi Mi 10T 5G, Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Xiaomi Mi 10 5G, Xiaomi Mi 10 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 lite 5G, Xiaomi Mi 11 5G.

I dispositivi Huawei certificati da Fastweb sono: P40 Pro+ 5G, Huawei P40 Pro 5G, Huawei P40 5G, Huawei P40 Lite 5G, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 40 Pro. Infine è sempre presente anche ZTE con lo smartphone Axon 11 5G.