Occasioni letteralmente da sballo per gli utenti da Euronics, finalmente è disponibile un volantino veramente eccellente, con il quale gli utenti si ritrovano a poter spendere al minimo su ogni singolo acquisto effettuato in negozio, e non solo.

L’unica limitazione riguardante la campagna promozionale di Euronics è territoriale, dovete infatti sapere che gli acquisti non possono essere completati ovunque in Italia, ma solo presso i negozi di proprietà del socio che ha deciso di attivare il volantino. Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da versare il tutto in comode rate fisse tramite il conto corrente bancario.

Euronics: prezzi sempre più bassi su tutto

I prezzi più bassi del volantino Euronics spaziano nelle più svariate categorie merceologiche, riuscendo però a toccare anche la telefonia mobile. I top di gamma che l’azienda ha deciso di scontare sono Samsung Galaxy S21+, disponibile a 669 euro, passando anche per Apple iPhone 12 Mini, il cui prezzo non supera i 649 euro, oppure il più economico Xiaomi 11T, in vendita ad una cifra molto vicina al listino originario, pari a 499 euro.

Coloro che invece vorranno accedere a prodotti più economici, potranno decidere di affidarsi a Wiko Power U20, Xiaomi Redmi Note 10S, Realme Narzo, Xiaomi Mi 11 Lite o anche Redmi Note 10S. Tutti gli sconti del volantino di Euronics sono per voi raccolti direttamente al seguente link, in questo modo scoprirete i singoli prezzi.