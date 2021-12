Gli sconti folli di fine anno di Coop e Ipercoop rappresentano l’ottimo punto di partenza per gli utenti che al giorno d’oggi vogliono cercare di spendere il minimo indispensabile, senza dover rinunciare troppo alla qualità generale dei prodotti che andranno effettivamente ad acquistare.

Il risparmio è incredibile, anche se comunque va sottolineato che gli sconti sono da considerarsi attivi solamente presso il sito ufficiale, l’e-commerce la fa da padrona nel periodo, promettendo in cambio la spedizione gratuita presso il domicilio nel momento in cui la spesa dovesse superare i 19 euro (indipendentemente dalla categoria coinvolta).

Coop e Ipercoop: le offerte come non le avete mai viste

Il volantino coop e ipercoop convince puntando fortissimo sulla fascia intermedia della telefonia mobile, e promettendo all’utente finale la possibilità di mettere le mani su smartphone relativamente economici, ma dalle buone prestazioni. Come potrete immaginare, i modelli non sono i più recenti in assoluto, all’interno della campagna si trovano Apple iPhone X e Samsung Galaxy S20 FE, entrambi comunque acquistabili con un esborso finale che non va oltre i 499 euro.

Restando invece entro una spesa di 300 euro, il consiglio è di puntare direttamente su Oppo Find X3 Lite, Oppo A16, Galaxy A32 o anche Alcatel 1B, tutti dispositivi in vendita sempre nella loro versione sbrandizzata e con allegata la garanzia legale della durata di 24 mesi. Per godere di una visione d’insieme di ciò che vi aspetta da Coop e Ipercoop, e per scoprire in esclusiva i singoli prezzi, dovete collegarvi subito al sito ufficiale.