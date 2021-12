Il volantino di Natale di comet raccoglie al proprio interno tutto il meglio che stavamo aspettando, o speravamo di vedere nell’ultimo periodo, garantendo difatti all’utente finale un risparmio su ogni singolo acquisto che effettuerà in negozio o sul sito.

Avete capito bene, la campagna promozionale è stata resa disponibile, senza modifiche sostanziali, anche online, in questo modo gli utenti potranno accedervi dal divano di casa propria, ed allo stesso tempo richiedere la spedizione gratuita (solo per gli ordini superiori ai 49 euro) presso il domicilio stesso. I singoli prodotti, invece, vengono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, la quale comunque copre esclusivamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.

Comet: tutte le migliori offerte da non perdere

Per aiutare gli utenti a risparmiare a Natale, Comet ha deciso di lanciare una campagna promozionale veramente molto interessante, attiva fino al 9 dicembre 2021, infarcita di sconti importanti su ogni singolo acquisto. Il prodotto di cui consigliamo chiaramente l’acquisto è Apple iPhone 12, il modello, nella sua variante da 128GB di memoria interna, viene proposto al momento a 779 euro.

Coloro che invece vorranno ricorrere all’acquisto di dispositivi più economici, potranno effettivamente affidarsi a Realme GT Master Edition a 299 euro, LG Velvet, Galaxy A12 a 169 euro, Nokia C20 a 99 euro, Xiaomi Redmi 10 a 179 euro, Oppo A15 a 129 euro, Wiko Power U20 a 119 euro, Galaxy A52 a 329 euro, Realme 8 da 159 euro o similari. Per i dettagli del volantino, ricorrete a questo link.