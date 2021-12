WhatsApp: tre funzionalità segrete che nessuno conosce, ecco come averle

Per diversi anni gli utenti si sono abituati ad utilizzare le tante applicazioni che oggi dominano nel panorama della telefonia mobile. Una di queste è senza ombra di dubbio WhatsApp, il colosso della messaggistica istantanea che ormai è diventato indispensabile su ogni smartphone.

Miglioramenti e aggiornamenti arrivano con grande frequenza, soprattutto lo fanno più volte durante un anno. La volontà è quella di integrare sempre più soluzioni all’interno di una piattaforma che oggi permette di mandare avanti anche il mondo del lavoro. Le funzionalità sono già tante ma come tanti non sanno né esistono altrettante anche al di fuori utilizzabili con applicazioni di terze parti. È questo il caso di tre figure davvero interessanti che non vanno ad infrangere la legge e che soprattutto WhatsApp non permetterà mai di utilizzare all’interno della sua piattaforma. Proprio per questo bisognerà scaricare degli applicativi esterni.

WhatsApp: queste sono le tre funzionalità migliori tra le applicazioni di terze parti

La prima funzione che in molti non conoscono è quella che comprende la possibilità di scoprire l’orario di entrata e di uscita di un qualsiasi utente che avete su WhatsApp. Basterà infatti scaricare Whats Tracker, applicazione che vi permetterà di selezionare un utente ed avere una notifica istantanea ogniqualvolta entrerà o uscirà.

L’altra applicazione è Unseen, la quale offre la possibilità di leggere i messaggi di WhatsApp al di fuori dell’applicazione ufficiale. In questo modo non sarete mai online e non aggiornerete il vostro ultimo accesso.

Infine ecco WAMR, applicazione praticamente perfetta che vi consentirà di scoprire i messaggi che hanno eliminato prima che voi li leggeste in chat.