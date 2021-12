Vodafone: nulla è più come prima, i costi delle tariffe tornano ad aumentare

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta, ciò non significa che la questione si sia conclusa, anzi. Ci duole dirvi che alle rimodulazioni non c’è mai fine. Ebbene, per l’ennesima volta Vodafone è pronta ad aumentare le sue vecchie tariffe, lasciando tutti senza parole. In particolare, la protagonista al centro della polemica è la Special 50 Giga.

Vodafone, in arrivo i nuovi costi per la tariffa Special 50 Giga

La Special 50 Giga è la tariffa per eccellenza per chi vuole effettuare la portabilità del numero da un altro gestore. Ora questa vede un aumento di 2 euro ogni trenta giorni. Facendo un calcolo, il nuovo prezzo della promozione pertanto sarà di 9,99 euro anziché di 7,99 euro (per i clienti). Mentre, per chi pagava 6,99 euro ogni trenta giorni, ad oggi il prezzo è salito a 8,99 euro.

Consoliamoci però, perché nonostante gli aumenti sui prezzi mensili, Vodafone ha deciso di non apportare ulteriori modifiche sulle soglie di consumo della ricaricabile (dunque telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS infiniti verso tutti.) Per la navigazione di rete sono invece previsti 50 Giga anche con le velocità del 4G.