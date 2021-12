In occasione delle festività natalizie, Unieuro ha deciso di ridurre di molto la spesa richiesta ai vari utenti italiani, garantendo difatti un risparmio che va ben oltre quanto ci saremmo effettivamente aspettati di vedere, mantenendo però elevati gli standard qualitativi generali.

Spendere poco con Unieuro è molto semplice, anche grazie all’ampissima disponibilità sul territorio nazionale; la campagna è difatti stata attivata praticamente ovunque in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale. L’utente che sceglierà di acquistare comodamente dal divano di casa propria, avrà inoltre la possibilità di ricevere i prodotti gratuitamente a domicilio, solo nel momento in cui avrà speso più di 49 euro.

I codici sconto Amazon vi aspettano completamente gratis sul nostro canale Telegram ufficiale, iscrivetevi subito qui.

Unieuro: prezzi bassi e grandiose occasioni

I migliori prodotti sono fortemente scontati da Unieuro, la corrente campagna promozionale vede difatti la possibilità di mettere le mani su alcuni dei più interessanti smartphone, raggiungendo prezzi sempre più bassi e convenienti. I top di gamma effettivamente coinvolti vanno a toccare Galaxy S21 Ultra 5G, il cui prezzo non supera i 969 euro, come anche Apple iPhone 12 Pro, in vendita rispettivamente a 899 euro (entrambi con 128GB di memoria interna).

Non mancano riferimenti alla fascia più bassa, e dal migliore rapporto qualità/prezzo, rappresentata alla perfezione da Vivo Y33s, Oppo Find X3 Lite, Motorola Edge 20, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Realme GT Master Edition e similari. Gli acquisti, lo ricordiamo, possono essere completati sia in negozio che sul sito ufficiale, in modo da accedere ai prodotti dal divano di casa propria.