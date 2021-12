Le aziende elettriche e i consumatori perdono miliardi di dollari ogni anno a causa del furto di elettricità. I truffatori usano l’elettricità rubata per alimentare le operazioni criminali o per cercare di non pagare la bolletta della luce.

Inoltre, questo periodo ha causato l’aumento dei furti di elettricità poiché le persone che stanno lottando per sbarcare il lunario ricorrono a misure disperate per mantenere attiva l’elettricità. Le bollette elevate associate all’elettricità rubata non sono l’unico shock che potresti incontrare. L’elettricità rubata può essere pericolosa. I ladri spelano i cavi e li lasciano, ed esiste il rischio che qualcuno possa toccarli accidentalmente.

Ecco come rendersi conto di essere truffati

Passo 1

Esamina le tue bollette elettriche. Se il tuo conto è improvvisamente insolitamente alto, controlla se le tariffe sono cambiate. Confronta la tua bolletta attuale con le bollette passate per vedere se il tuo utilizzo è aumentato e guardati intorno per vedere se qualcosa è cambiato nella tua casa. Usi di più il condizionatore? Hai acquistato un nuovo frigorifero meno efficiente di quello vecchio?

Passo 2

Esamina i tuoi fili. Affinché l’elettricità venga rubata, qualcuno deve accedere al tuo sistema, molto probabilmente tra il tuo contatore elettrico e il punto in cui i tuoi cavi elettrici principali entrano in casa. Non toccare in nessun caso il cavo, ma ispezionare visivamente il cavo tra il contatore e la casa. Ci sono giunzioni che prima non c’erano? Ci sono morsetti o fili che escono dal filo principale? Se vedi un cavo che va da casa tua a quella del tuo vicino, è una buona indicazione che l’elettricità è stata rubata.

Passo 3

Spegni tutti i tuoi interruttori automatici, poi vai a guardare il tuo contatore. Se è ancora in funzione, significa che qualcosa sta assorbendo energia tra il contatore e il quadro elettrico. Questa è una buona indicazione che il potere viene rubato.

Passo 4

Se sospetti un problema, chiama la tua compagnia elettrica. Il tuo fornitore di servizi di utilità può determinare se l’alimentazione viene rubata. Molte utility hanno la “polizia” il cui compito è indagare sui furti di energia.

L’elettricità rubata spesso si basa su fili scoperti. Non toccare nessun filo dall’aspetto sospetto. Potresti subire una pericolosa scossa elettrica.