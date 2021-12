Il noto colosso sudcoreano Samsung si appresta a portare in veste ufficiale sul mercato mobile un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy A73, il quale è già apparso in rete qualche settimana fa. Nel corso delle ultime ore, però, sono emersi ulteriori dettagli e le immagini renders realizzate dal leaker OnLeaks.

Samsung Galaxy A73 appare in rete nelle immagini renders di OnLeaks

Nel corso delle ultime ore il noto leaker OnLeaks ha pubblicato in rete le prime immagini CAD renders del prossimo smartphone di fascia media del colosso sudcoreano Samsung. Osservando i rendes in questione, possiamo notare come anche il nuovo Samsung Galaxy A73 avrà sul fronte un Infinity-O Display con un piccolo foro centrale.

Il pannello sembra che sarà un SuperAMOLED con una diagonale molto estesa da 6.7 pollici. La risoluzione sarà pari a FullHD+, mentre secondo i rumors il refresh rate sarà compreso tra i 90Hz e i 120Hz. La parte posteriore dello smartphone avrà poi un design simile a quello degli altri modelli. Nello specifico, in alto a sinistra saranno collocate quattro fotocamere con un sensore fotografico principale da 108 megapixel.

Stando ai rumors, poi, lo smartphone sarà alimentato dal già noto SoC Snapdragon 750G di Qualcomm. Le altre specifiche tecniche includeranno il sistema operativo Android 12, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W, tagli di memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno e la certificazione IP67.

I rumors, infine, parlano anche dei probabili prezzi. Secondo questi ultimi, il nuovo Samsung Galaxy A73 sarà distribuito ad un prezzo di circa 390 euro.