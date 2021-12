In questo momento è difficile ottenere una nuova scheda grafica, a tal punto che Nvidia sembra stia mandando la sua linea di prodotti quasi indietro. Dopo settimane di voci, una nuova versione della GeForce RTX 2060, rilasciata per la prima volta a gennaio 2019, è apparsa sulla pagina delle specifiche Nvidia ufficiale. Ha il doppio della RAM GDDR6, ben 12 GB e un numero piu’ alto di CUDA-core. Una data di rilascio e un prezzo non sono menzionati, ma “presto” e “più di quanto vuoi” sembrano essere le risposte probabili.

Oltre alla RAM potenziata, la nuova variante dell’RTX 2060 aumenta i suoi core CUDA (piccoli processori paralleli ad alta efficienza) passando da 1920 al 2160. Aumenta anche il clock della GPU di base da 1365 MHz a 1470 MHz. A parte un piccolo calo del boost clock da 1680 MHz a 1650 MHz, la scheda è identica alla RTX 2060 rilasciata quasi tre anni fa.

L’RTX 2060 è stata lanciata ad un prezzo al dettaglio che si aggira intorno i 300-350 e Nvidia potrebbe decidere di metterla nella stessa fascia di prezzo, anche se non si può dire quale sarà quello finale una volta che raggiungeranno gli scaffali dei negozi e i privati.

Per il momento addio serie 3000

Leggendo tra le righe, l’aspetto di questa nuova SKU indica che Nvidia sta trovando molto più facile ottenere la memoria ad alta velocità che utilizza nella serie 2000 rispetto ai componenti necessari per realizzare i suoi processori Ampere nella serie RTX 30xx. L’annuncio di una nuova scheda 2060 significa che probabilmente non vedremo presto schede desktop RTX 3050 o 3050 Ti economiche.

Anche le RTX 2060 di seconda mano vengono ancora vendute sui 500-600 euro sul mercato secondario, raddoppiando il loro valore al dettaglio anni dopo! – quindi non si può dire quanto saranno costose queste nuove versioni una volta arrivate nell’inventario dei rivenditori. Gli scalper e i minatori di criptovaluta non stanno ridimensionando le loro operazioni. Possiamo solo sperare che una nuova offerta riduca la concorrenza e quindi il prezzo per l’hardware di gioco per PC a prezzi accessibili.