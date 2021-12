Dopo una lunga attesa e tante indiscrezioni emerse a riguardo è possibile affermare che, l’iPhone SE 3 arriverà molto probabilmente entro i primi tre mesi del 2022. Il dispositivo low cost del colosso di Cupertino potrebbe essere già pronto al debutto e, stando alle ultime voci, mancherebbero soltanto poche settimane alla sua presentazione ufficiale.

Apple lancerà il suo iPhone SE 3 entro i primi tre mesi del 2022!

Entro la primavera del 2022 Apple dovrebbe procedere con il lancio ufficiale del suo iPhone SE 3. Il dispositivo è stato già protagonista di numerose voci secondo le quali, il colosso di Cupertino procederà con l’introduzione di un Tasto Home nel quale sarà inserito il Touch ID. Dal punto di vista estetico, invece, potrebbe riprendere quanto proposto da iPhone 11 sfoggiando un display costituito da un pannello da 6,11 pollici.

Le specifiche tecniche però non sono ancora chiare così come il design del dispositivo resta da scoprire. Molto probabilmente i piani del colosso non rispecchiano quanto riferito dalle indiscrezioni emerse nel corso di questi ultimi mesi.

Esperti come Jon Prosser e l’analista Ming-Chi Kuo si sono più volti espressi offrendo delle anticipazioni non del tutto approfondite in merito alle caratteristiche dell’iPhone SE 3, che potrebbe essere chiamato anche iPhone SE 2022. Nelle settimane che precederanno il lancio ufficiale si diffonderanno molto probabilmente ulteriori novità e maggiori particolari potrebbero venir fuori. Soltanto la presentazione ufficiale darà però modo di avere certezze.

La data ufficiale nella quale si terrà l’evento di lancio organizzato da Apple non è stata ancora annunciata ma anch’essa potrebbe trapelare nei prossimi giorni.