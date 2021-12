Iliad non si ferma al Black Friday e prevede importanti iniziative anche in questa fase cruciale dell’anno, con l’inizio della stagione natalizia. Tutti gli abbonati che intendono sottoscrivere una nuova ricaricabile nel corso delle prossime settimane potranno ancora una volta beneficiare della Giga 120.

Iliad, il 5G e l’offerta per il Natale a soli 9,99 euro

La promozione Giga 120 è probabilmente la migliore iniziativa del momento nel campo della telefonia mobile, grazie al suo ricco pacchetto di consumi e costi da vero e proprio ribasso. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti ed SMS da inviare a chiunque con 120 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni. I clienti interessati alla promozione dovranno aggiungere un contributo di 10 euro per il rilascio della della SIM.

Uno dei vantaggi legati a questa promozione low cost è quello della tecnologia 5G. A differenza degli altri operatori, infatti, Iliad ha previsto una strategia diversa per le connessioni di nuova generazione. In controtendenza rispetto alle iniziative commerciali di TIM e Vodafone, la navigazione di rete 5G sarà disponibile completamente a costo zero. Ciò significa che gli abbonati non dovranno attivare né promozioni aggiuntive né tantomeno opzioni esterne alla propria ricaricabile.

Per questa stagione natalizia, Iliad già è in grado di garantire il suo 5G in 20 città del nostro Paese. Per il prossimo anno, e comunque entro la prima parte del 2022, la copertura sarà ulteriormente estesa ad altri centri e città della nazione.