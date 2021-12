Nel rapporto annuale, la Disney ha annunciato di aver alzato il budget dedicato alla produzione di contenuti in streaming da 25 a 33 miliardi di dollari. Una cifra mostruosa che, si badi bene, non riguarda solo Disney+ ma in generale tutta l’attività mondiale in quel settore, come ad esempio negli USA la copertura sportiva del calcio e dell’hockey.

Detto questo, la fetta dedicata a ciò che seguiamo di più rimane considerevole, e potrebbe aver già superato i 14 miliardi di Netflix spesi nel 2021.

La Disney ha annunciato di aver in cantiere ben 50 film in arrivo nel 2022, destinati sia al cinema che allo streaming, realizzati dalle sue divisioni come Marvel Studios, Lucasfilm, Walt Disney Pictures, 20th Century Studios.

Non è stato comunicato cosa arriverà in sala e cosa su Disney+, ma della Lucasfilm, con lo slip di Indiana Jones 5 entro giugno 2023, nulla dovrebbe arrivare nelle sale nel corso del 2022: d’altronde non c’è c’è grande attesa per le serie dedicate a Obi-Wan Kenobi, Andor e Willow.

Disney: ecco le nuove produzioni previste per il 2022

I Marvel Studios invece proporranno in sala, come già sappiamo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (a maggio), Thor: Love and Thunder (luglio) e Black Panther: Wakanda Forever a novembre. Per Disney+ hanno in serbo invece Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion, Ms. Marvel e lo Special Natalizio di I Guardiani della Galassia.

Walt Disney Animation Studios dovrebbero portare in sala Searcher Clade a novembre (61° lungo animato del canone), mentre la Pixar ha già in serbo per il grande schermo Red (marzo) e Lightyear: La vera storia di Buzz (giugno) .

La General Entertainment Division, solo per lo streaming, prevede di offrire 60 spettacoli, 30 serie umoristiche, 25 serie drammatiche, 15 docuserie o miniserie, 10 serie animate e 5 film per la TV.