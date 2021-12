Ancora pessime notizie relative alle per bollette gas e luce. Non hanno fine, infatti, i rincari record che riguardano il pagamento delle forniture energetiche. Nel mese di Dicembre è previsto un nuovo rincaro sui prezzi.

Bollette, i nuovi aumenti sino al 50% per il mese di Dicembre

Come riportano le stesse autorità italiane ed europee, a causa di un costante aumento del costo delle materie prime per la produzione di energia, i prezzi delle bollette di luce e gas potrebbero aumentare sino al 50% nel mese di Dicembre, in confronto alle medesime tariffe dello scorso anno. L’aumento segue in ordine di tempo i rincari che già si sono verificati nel corso dell’autunno e che hanno caratterizzato lo sconforto da parte dei cittadini,

Anche per scongiurare un’ulteriore mazzata sui risparmi degli italiani, il Governo proprio in queste ore sta valutando ulteriori misure a sostegno dei contribuenti. Dopo lo stanziamento del fondo da 3 miliardi di euro nel mese di Ottobre, con la Legge di Bilancio 2022 dovrebbero arrivare ulteriori risorse a sostegno dei cittadini.

Il nuovo fondo composto da 2 miliardi di euro, dovrebbe a sua volta ampliarsi di un contributo dal valore di 500 milioni di euro. Ancora da discutere quale sarà l’indirizzo per i bonus del Governo. L’intenzione è, al momento, quella di favorire i cittadini ed i nuclei familiari con reddito basso

Gli incentivi del Governo sono volti anche a difendere la costante ripresa economica di questi mesi successivi dopo le fasi della pandemia. Ulteriori novità a riguardo dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.