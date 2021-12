Di brevetti interessanti nei quali appaiono smartphone innovativi con design e specifiche particolari è possibile conoscerne a quantità. Aziende come Apple e Samsung, Xiaomi e Huawei, mostrano sempre quelle che sono potenzialmente le loro capacità tramite l’idealizzazione di dispositiviche lasciano senza parole. Questa volta però è Vivo che spiazza tutti con un documento che descrive uno smartphone pieghevole con una caratteristica fino ad ora mai vista.

Vivo: ecco il pieghevole con tastiera virtuale brevettato dall’azienda!

Lo smartphone pieghevole brevettato da Vivo attira l’attenzione per la presenza di alcune caratteristiche davvero notevoli. In primo luogo, le dimensioni del display rendono lo smartphone decisamente interessante. Il pannello che va a costituirlo si mostra infatti in grado di piegarsi in tre sezioni differenti che, quando estese, permettono allo smartphone di raggiungere le classiche dimensioni di un tablet.

Altra caratteristica inedita che potrebbe spiazzare la concorrenza riguarda la tastiera virtuale pensata da Vivo. L’azienda potrebbe rendere lo smartphone in grado di proiettare all’occorrenza una tastiera; e, grazie all’adozione di sensori ottici, di riconoscere il movimento delle dita così da consentirne l’utilizzo. La tastiera, dunque, pur non essendo fisicamente presente potrà essere utilizzata come un tipico accessorio aggiuntivo.

L’originalità del brevetto Vivo lascia sperare nell’effettiva realizzazione di uno smartphone con tali caratteristiche ma è opportuno specificare che le probabilità di assistere all’arrivo di qualcosa di simile in tempi brevi sono relativamente scarse.

L’azienda potrebbe accantonare il progetto e dedicarsi allo sviluppo delle tecnologie necessarie alla sua messa a punto o impegnarsi nella produzione di ulteriori dispositivi. Con il tempo avremo modo di comprendere se il pieghevole mostrato in documento sarà destinato a prendere vita!