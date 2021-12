È successo di nuovo: Unicredit subisce una nuova truffa phishing che questa volta prova a derubare i poveri clienti dei loro soldi sui conti.

Bisogna quindi stare molto attenti e non dare alcun credito a questo messaggio che potrebbe essere diffuso in tutta Italia.

Unicredit subisce un nuovo tentativo di truffa, sono già tantissimi gli utenti che ci sono cascati

La truffa che sta girando in questi giorni sarebbe davvero terribile visto che si nasconderebbe dietro una comunicazione ufficiale. Non c’è nulla di vero chiaramente nel messaggio che trovate proprio qui sotto, il quale è stato incollato solo per mettere in guardia tutti i lettori. L’obiettivo del testo è quello di farvi cliccare sul link per farvi collegare ad una finta pagina del gruppo Unicredit.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT