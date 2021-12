I prezzi sono decisamente bassi da Trony sulla maggior parte dei prodotti attualmente disponibili in negozio, infatti risulta possibile pensare di risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto, godendo di una qualità superiore alle aspettative.

Spendere poco con Trony potrebbe essere davvero semplice, grazie ad una campagna promozionale effettivamente disponibile sull’intero territorio nazionale, la quale porta gli utenti ad acquistare prodotti con garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location, alla pari delle versioni completamente sbrandizzate.

Trony: questi sconti sono da non perdere

Torna da Trony una delle campagne promozionali più amate di sempre, “Il meno caro lo paghi la metà”, con attivazione fino al 24 dicembre in ogni singolo punto vendita. Il meccanismo è molto simile alla scorsa promozione discussa in occasione del Black Friday (“Prendi 3 Paghi 2”, per intenderci).

Gli utenti possono praticamente acquistare ciò che vogliono, a patto che prima seguano uno step obbligatorio e fissato da Trony. Questi consiste nella scelta di un piccolo elettrodomestico da almeno 59 euro, in alternativa un grande elettrodomestico da almeno 299 euro o un televisore il cui prezzo sia superiore a 499 euro.

Nel momento in cui si aggiungerà in un secondo momento un altro prodotto, il meno caro della coppia verrà scontato del 50% direttamente in cassa (a patto che la differenza di prezzo tra i due sia di almeno 5 euro). Il volantino è disponibile in ogni negozio, per i dettagli collegatevi al sito ufficiale.