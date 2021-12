I vantaggi per gli utenti che hanno un piano con Sky o che andranno ad attivare un nuovo abbonamento prescindono dall’assenza della Serie A dai palinsesti della piattaforma satellitare. L’obiettivo di Sky è quello di confermare la sua competitività anche senza il massimo campionato di calcio.

Sky, il servizio streaming gratis per ogni abbonato

Per attirare sempre di più i nuovi clienti, la piattaforma satellitare ha da poco lanciato i listini Smart. In base ai nuovi listini, per il pacchetto Sport è previsto ora un prezzo pari a 16,90 euro ogni mese. Il costo sarà di 10,90 euro per il cinema, 14,90 euro per il ticket intrattenimento e di soli 5 euro per il calcio.

Se i prezzi, ora al ribasso, di Sky rappresentano una soluzione unica sia per i vecchi che per i nuovi abbonati, il gruppo commerciale della tv satellitare offre ancora di più. Da qui al futuro prossimo, infatti, il servizio Sky Go Plus sarà incluso in tutti i piani, completamente a costo zero.

La tv satellitare ha modificato le sue precedenti condizioni contrattuali. Il costo di 5 euro al mese per il servizio Sky Go Plus è stato completamente azzerato. Al netto di un eliminazione del canone, gli utenti potranno beneficiare sempre dei medesimi servizi, come la possibilità di associare 4 dispositivi al profilo per la visione dei contenuti streaming o la visione contemporanea, sempre in streaming, su due device.

Con Sky Go Plus è confermata anche la strategica funzione della modalità offline. I contenuti disponibili sulla piattaforma saranno disponibili, a discrezione dei ticket attivati per il piano satellitare.